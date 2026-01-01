В Перми стартовал чемпионат России по аквабайку В соревнованиях участвуют 120 гонщиков из 15 регионов Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство физкультуры и спорта Пермского края

В Перми в акватории городской набережной стартовал первый этап чемпионата России по аквабайку. Наблюдать за мастерством пилотов можно будет на новой части набережной 14 июня с 10:00.

После соревновательной части гонщики выступят с показательной программой на фестивале водных активностей, который начнётся в 12:00 и будет проходить по всей протяженности набережной — на старом и новом участках.

Специальными гостями станут лучшая команда страны по гидрофлайту Skebreakers и гонщики на водных болидах — команда New star Rasing team.

В рамках фестиваля водных активностей состоятся также соревнования на лодках класса «Дракон» и региональный турнир парусных судов классов «Луч» и «Оптимист».

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