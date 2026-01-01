Пермские школьники обсудят чёрные дыры и защиту Земли от астероидов В окрестностях Перми снова пройдёт бесплатная школа по астрофизике для старшеклассников Поделиться Твитнуть

Образовательный клуб друзей ФМШ № 146 в этом году снова проводит в селе Шемети Летнюю школу по астрофизике для старшеклассников. Занятия пройдут с 29 по 31 июля на базе отдыха «Белый берег».

Лекторы школы:

— Сергей Попов — доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник ГАИШ МГУ, профессор РАН, специалист по нейтронным звёздам и чёрным дырам;

— Рудольф Альбрехт — астрофизик, старший советник совета директоров Австрийского космического форума, один из пионеров европейской космической науки, участник проекта Hubble Space Telescope и руководитель ESA/ESO Space Telescope European Coordinating Facility (выступит онлайн).

Темы для обсуждения: первичные чёрные дыры и тёмная материя, сверхмассивные чёрные дыры, большие телескопы: Hubble, James Webb, Roman, Rubin, VLT и ELT, и как с ними работать, планетарная защита и обнаружение астероидов.

Участие в занятиях бесплатное.

Один из лекторов школы прочтёт открытую лекцию в Перми. Сергей Попов расскажет о чёрных дырах 1 августа в 13:00 в Центре городской культуры.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.