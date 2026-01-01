Работа пермского художника продаётся на крупнейшем аукционе российского современного искусства Торги состоятся 16 июня Поделиться Твитнуть

Аукционный дом Vladey включил работу пермского художника Дмитрия Шабалина в список лотов аукциона «Искусство и дизайн», который пройдёт 16 июня.

Работа без названия представляет собой маску, собранную из объектов реди-мэйд и покрытую слоем металла методом гальванического хромирования.

На сайте аукционного дома говорится: «Состоящая из, на первый взгляд, случайных предметов, маска у Дмитрия Шабалина превращается в цельный образ с собственной внутренней жизнью — загадочный и гипнотизирующий, напоминающий визуальные обманки Джузеппе Арчимбольдо, где человеческое лицо складывается из разнородных элементов. Шабалин работает с найденными и подаренными вещами, соединяя их в неожиданных сочетаниях — зритель вдруг обнаруживает в произведении следы собственного прошлого. Эти предметы — от бытовых деталей до игрушек и декоративных элементов — сохраняют свою эмоциональную аурy и одновременно становятся частью нового художественного порядка.

Маска одновременно воспринимается как скульптура и как объект, который хочется примерить. Важную роль в пластическом языке художника играет и мода, из которой он пришел в искусство, а также опыт работы с чрезмерностью и декоративностью. В отдельных сериях, включая хромированные маски 2020 года, предметность уступает место чистой форме и рельефу, усиленным зеркальным, «серебряным» эффектом поверхности. Так формируется узнаваемая вселенная Шабалина — пластичная, избыточная и собранная из обломков повседневности».

Vladey — первый в России аукцион современного искусства, специализирующийся на работах российских художников от советских нонконформистов до новейшего искусства сегодняшнего дня. Основатель аукционного дома — галерист и коллекционер Владимир Овчаренко.

Дмитрий Шабалин — выпускник факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова и Института проблем современного искусства (ICA Moscow). В 2013 году художник обратился к феномену масок в мировой культуре, который начал последовательно развивать в своем творчестве. В 2021 году Шабалин стал одним из героев материала VOGUE Italia о художниках, создающих маски. В 2019 году художник создал маску для проекта SWAROVSKI Book of Dreams Volume III.

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