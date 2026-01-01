Пермский марафонец поддержал спортивную школу в Коми-Пермяцком округе Владимир Никитин передал более 2 миллионов рублей школе в Пешнигорте Поделиться Твитнуть

Фото: Пермский марафон

Владимир Никитин, многократный рекордсмен России в беге на средние и длинные дистанции, 11 июня побывал в родном селе Пешнигорт, где передал местной спортивной школе средства, вырученные на благотворительном аукционе в Казани.

3 мая пермский легкоатлет выиграл Казанский марафон с новым мировым рекордом —2:08:08 на марафонской дистанции. После его победы состоялся благотворительный аукцион, на котором Никитин продал свою победную экипировку. Кроссовки Владимира, в которых он установил рекорд, ушли за 100 тыс. руб., майка с того же старта — за 180 тыс. руб., автограф на футболке — за 200 тыс. руб. Сумму аукциона увеличили экипировочные спонсоры и несколько предпринимателей; общая собранная сумма составила более 2 млн руб.

Встреча с чемпионом состоялась в Культурно-досуговом центре Пешнигорта. Легкоатлет лично вручил подарки воспитанникам спортивной детско-юношеской школы, где начинал свой спортивный путь. Поддержать спортсмена пришли его действующий тренер Николай Суворов и его первый тренер Владимир Денисов.

5-6 сентября Владимир Никитин намерен принять участие в Пермском марафоне. Он пробежит дистанцию полумарафона — 21,1 км.

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