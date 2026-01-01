Пермские дачники готовы потратить летом в среднем около 61 тысячи рублей Эти деньги они планируют использовать для благоустройства своих участков Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Аналитики сервисов «Авито Товары» и «Авито Рекламы» выяснили, как жители Перми намерены провести это лето. Результаты исследования показывают высокий спрос на обновление загородной недвижимости: дача или частный дом есть у 70% горожан.

Из тех, кто владеет недвижимостью за городом, более 70% (5 из 7) собираются заняться ремонтом или обустройством участка. При этом четверть опрошенных (25%) уже активно ведут работы, не дожидаясь разгара сезона.

Лидером рейтинга стали садовые работы и теплицы — их обновлением займутся 58% респондентов. На втором месте по популярности оказалась баня, которую планируют реконструировать 42% пермяков. Также в топ-5 приоритетов вошли: ландшафтный дизайн (37%), обновление мебели (32%) и зона барбекю (32%).

Замыкает пятёрку замена освещения в доме или на участке (22%). Важно отметить, что для многих речь идет не о косметическом ремонте, а о масштабных изменениях вплоть до перестройки.

Главным стимулом для перемен стало желание создать комфортное пространство для общения: 52% хотят доделать всё необходимое, чтобы собираться с семьей и друзьями на барбекю. Почти столько же (51%) стремятся сделать работу в саду удовольствием, а 44% — просто уютнее обустроить зону отдыха.

На реализацию этих планов потребуется солидный бюджет. Средний чек на все летние обновления составляет 61 тыс. руб. Расходы распределились следующим образом: 33% готовы потратить от 30 до 60 тыс. руб.; ещё 33% планируют уложиться в сумму от 10 до 30 тыс. руб.; 19% нацелены на серьёзные инвестиции — от 100 до 200 тыс. руб.

Влияние рекламы на выбор товаров для дачи оказалось значительным: почти половина (48%) обращает на неё внимание, а для 17% она является ключевым фактором. Чаще всего пермяки реагируют на рекламу на маркетплейсах (35%), традиционное телевидение (28%) и социальные сети (28%).

Что касается самих покупок, то офлайн-магазины остаются главным каналом (69%). Однако цифровые каналы также популярны: сайты конкретных магазинов выбирают 53%, а универсальные площадки электронной коммерции — 46% жителей города.

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