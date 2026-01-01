Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермские музеи представлены на международной конференции в Африке Из трёх российских участников форума два — музеи Перми Поделиться Твитнуть

Юлия Глазырина выступает с докладом. Фото: Пермский краеведческий музей

Представители Пермского краеведческого музея и Пермской художественной галереи рассказали о своей работе международному профессиональному сообществу, собравшемуся в столице Кении Найроби. Здесь 8-12 июня проходила Вторая международная научная конференция «Использование биоразнообразия и культурного наследия для экономических преобразований», организованная Национальными музеями Кении (NMK).

Мероприятие объединило учёных, музейных специалистов и практиков, работающих на стыке сохранения природного и культурного наследия. В делегацию российских музейных профессионалов вошли заместитель директора Пермского краеведческого музея по развитию, член президиума ИКОМ России Юлия Глазырина, ведущий научный сотрудник Пермской художественной галереи Ольга Гусева и креативный директор выставочных проектов Музея транспорта Москвы Александр Мерескин.

Пермские музейщики выступили с докладами в рамках секции «Сохранение геологического наследия и культурных ландшафтов». Юлия Глазырина представила доклад «Музей пермского периода: геологическое наследие как ресурс культурного и туристического развития», а Ольга Гусева — доклад «Музей как точка отсчёта для восстановления исторической памяти и формирования идентичности города».

Юлия Глазырина с юмором рассказывает о том, как с пересадками и приключениями пермяки три дня летели до Найроби, а также о том, какое впечатление на коллег со всего мира произвело глянцевое издание Пермского краеведческого музея «Трогонтериевый слон».

Юлия Глазырина, заместитель директора Пермского краеведческого музея:

— Пермский период является ресурсом для научного сотрудничества, музейного обмена цифрового и личного взаимодействия ученых и аудиторий. Новая концепция музея в Перми направлена на создание символического «культурного золотого гвоздя» на месте его открытия и на изучение того, как регион получил больше возможностей быть включенным в мировую повестку в научном, промышленном и социокультурном смыслах благодаря открытию пермского периода. Мы стремимся к тому, чтобы геокультурное наследие было признано ресурсом для социально-экономического и туристического развития региона.

В рамках общего доклада о музее «Пермский период» мы говорили также о трогонтериевом слоне, обменялись контактами с директором департамента научных исследований Национального музея Кении. Взаимодействие с музеями африканского континента очень важно по линии ИКОМ. За последние три года в 30 государствах Африки появились национальные комитеты ИКОМ, у коллег есть большой запрос на трансфер образовательных технологий.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.