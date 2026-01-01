Продаётся объект культурного наследия в легендарном селе Пермского края В Чердынском округе исторической особняк можно купить за 1 рубль Поделиться Твитнуть

В селе Покча Чердынского округа объявлены торги по продаже объекта культурного наследия регионального значения — особняка усадьбы Федосеева. Начальная цена объекта — 1 руб.

Речь идёт о декорированном краснокирпичном двухэтажном доме рубежа XIX-XX веков. В особняке, построенном местным крестьянином Василием Федосеевым, действовала иконописная мастерская. Василий Иванович Федосеев проводил уроки рисования и принимал заказы со всего Чердынского уезда и за его пределами на позолоту киотов, рам и иконостасов. Дело отца продолжил старший сын Алипий, сохранив семейную традицию.

Как сообщает главный архитектор Пермского края Елена Ермолина, здание по ул. Коммунистической, 30 выставлено на продажу. Начальная цена объекта составляет 1 руб. Вместе со зданием предоставляется право аренды земельного участка, на котором оно расположено. Новый собственник принимает на себя обязательства по сохранению объекта и проведению его полной реставрации в установленные договором сроки. Восстановление и приспособление объекта для современного использования можно реализовать с привлечением льготного кредитования по специальной программе.

Покча когда-то была одним из важных центров Верхнего Прикамья. На некоторое время село даже переняло у Чердыни звание региональной столицы — Перми Великой. В XVII-XIX веках здесь строили баржи для перевозки соликамской соли, в начале прошлого века работало частное пароходство купца С.В. Черных.

Сейчас растёт туристической интерес к старинному селу по соседству с Чердынью, в котором сохранилось множество зданий с уникальным декором.

Торги планируется провести 3 июля.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.