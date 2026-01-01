В мае в Прикамье было выдано более 41 тысячи потребительских кредитов Количество выданных займов за месяц выросло на 8,4% Поделиться Твитнуть

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В мае текущего года жители Пермского края продемонстрировали возросший интерес к заемным средствам. Согласно свежей статистике Национального бюро кредитных историй (НБКИ), за месяц жителям региона было выдано 41,1 тыс. потребительских кредитов.

Этот показатель свидетельствует о заметном оживлении на финансовом рынке: по сравнению с апрелем количество выданных займов выросло на 8,4%. Для сравнения, месяцем ранее пермяки оформили 37,9 тыс. кредитов наличными, что говорит об устойчивой положительной динамике спроса.

Тенденция к росту наблюдается и в масштабах всей страны. В России в целом банки выдали гражданам 2,03 млн потребкредитов, что на 7,8% больше апрельского результата. Любопытно, что этот рост происходит на фоне парадоксальной ситуации: число обращений за кредитами снижается, однако доля одобренных заявок увеличивается, что указывает на более избирательный подход банков к заемщикам.

Наиболее стремительный месячный прирост выдачи был зафиксирован в Хабаровском крае (+11,7%), а также в Московской области (+10%) и Краснодарском крае (+10,9%).

Тем не менее, аналитики призывают оценивать ситуацию трезво. Несмотря на текущий рост, объем кредитования остается значительно ниже пиковых значений. По данным НБКИ, в мае текущего года россияне взяли в 1,5 раза меньше потребительских кредитов, чем в аналогичном периоде двухлетней давности (май 2024 года). Эксперты объясняют это сохранением высоких процентных ставок, введением ограничений для заёмщиков с высокой долговой нагрузкой и общей консервативной политикой банков.

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