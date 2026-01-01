Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Все мероприятия Дня города в Перми прошли в штатном режиме Объявление беспилотной опасности не повлияло на праздник Поделиться Твитнуть

Фото: тг-канал Эдуарда Соснина

Пермяки активно делятся в социальных сетях кадрами событий 12 июня — парада автобусов на ул. Ленина, концерта хора «Млада» и Татьяны Куртуковой на эспланаде (многие девушки по предложению певицы пришли в кокошниках, но сама Куртукова кокошник не надела), грандиозного салюта над Камой.

В департаменте общественной безопасности администрации Перми «Новому компаньону» сообщили, что все мероприятия Дня России и Дня города 12 июня прошли в штатном режиме. На их проведение не повлияло объявление беспилотной опасности в 9.50 утра.

На время мероприятий все оперативные службы находились в состоянии готовности.

По данным СМИ, из-за атаки беспилотников праздничные мероприятия были отменены в Нижнекамске (Татарстан).

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