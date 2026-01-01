Моряки подводной лодки «Пермь» поздравили земляков с Днём города Видеообращение они записали во время боевого дежурства Поделиться Твитнуть

Скриншот из видеообращения, опубликованного пресс-службой мэрии Перми

В День города жители краевой столицы получили необычное видеопоздравление. Экипаж атомного подводного крейсера «Пермь», несущий боевое дежурство в составе Тихоокеанского флота, записал обращение к землякам прямо с борта субмарины.

В своём послании подводники подчеркнули уникальный характер города, отметив, что счастье для пермяков всегда находится «не за горами». Моряки провели параллель между жизнью на суше и службой на подлодке, выделив общие ценности: сплоченность, взаимовыручку и верность долгу. В завершение торжественной речи команда трижды прокричала «Ура!», пожелав горожанам мира, благополучия и успехов во всех начинаниях.

Связь между городом и экипажем крейсера в последнее время только укрепляется. Так, в мае делегация моряков во главе с командиром Сергеем Мазуренко и заместителем командира экипажа по воспитательной работе Джамбулатом Тебаевым посетила Пермь, где встретилась с руководством региона и учащимися кадетской школы №1.

Итогом этого сотрудничества стало подписание соглашения о взаимодействии в патриотической и профориентационной сферах, состоявшееся непосредственно в День города.

Атомный подводный крейсер «Пермь» (К-572) является первым штатным носителем гиперзвуковых ракет «Циркон». Судно было заложено на стапелях в Северодвинске 29 июля 2016 года и спущено на воду 27 марта 2025 года.

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