Президент России вручил государственную награду сотруднику «Уралкалия» Поделиться Твитнуть

Президент Российской Федерации Владимир Путин в Кремле вручил государственную награду Владимиру Данилову — машинисту горных выемочных машин рудника СКРУ-1 ПАО «Уралкалий», которому присвоено почетное звание «Герой Труда Российской Федерации» за особые трудовые заслуги, высокий профессионализм и многолетнюю добросовестную работу.

Владимир Николаевич посвятил работе на производстве 39 лет. Благодаря его предложениям в руднике реализованы проекты, позволившие оптимизировать технологический процесс и повысить его эффективность. Владимир Данилов также является инструктором производственного обучения и передает свой опыт молодым сотрудникам компании.

Владимир Данилов, машинист горных выемочных машин рудника СКРУ-1 ПАО «Уралкалий», входящего в Группу «Уралхим»:

— Для меня большая честь получить эту высокую государственную награду из рук президента Российской Федерации. Воспринимаю ее как признание труда всего коллектива горняков «Уралкалия», с которыми мне посчастливилось работать на протяжении многих лет. Наши производственные достижения — это результат профессионализма, ответственности и преданности делу. Благодарю коллег, руководство компании и свою семью за поддержку, доверие и вклад в общий успех.

Справка:

Герой Труда России — государственная награда Российской Федерации. Звание присваивается гражданам страны за особые трудовые заслуги перед государством и народом, связанные с достижением выдающихся результатов в государственной, общественной и хозяйственной деятельности, направленной на обеспечение благополучия и процветания России.

Реклама. ПАО «Уралкалий»

erid: 3apb1QrvkfDM7MsrMy4uJzp7DaTuc8eCsgSR9mtHnrTwe

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.