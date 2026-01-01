Дягилевский фестиваль в Перми проведёт часть событий в онлайн-формате Одним из ключевых онлайн-событий станет проект «Дягилев. Короткие формы» Поделиться Твитнуть

фото Л. Бурченковой

Дягилевский фестиваль в 2026 году снова предложит онлайн-трансляции ключевых мероприятий своей программы. Одним из ярких событий станет премьера экспериментального проекта под названием «Дягилев. Короткие формы». Кроме того, зрители смогут насладиться концертом этнической музыки, хоровыми композициями и оперой-вербатим. Фестиваль организован Дягилевским фондом поддержки культурных инициатив, а его генеральным партнером выступает Сбер.

В этом году Дягилевский фестиваль будет доступен для просмотра онлайн через несколько платформ. Зрители смогут увидеть трансляции на официальном сайте Okko (доступны через страницу ВКонтакте), интерактивное телевидение Дом.ру, а также на официальных каналах фестиваля на RUTUBE и ВК Видео.

Одним из ключевых онлайн-событий станет проект «Дягилев. Короткие формы», который пройдёт 13 июня. В рамках этого проекта известные хореографы, включая Нурбека Батуллу, Владимира Варнаву, Евгения Калачёва, Игоря Фирсова и Ксению Михееву, создадут танцевальные миниатюры на музыку современных композиторов.

Кроме того, зрители смогут насладиться двумя хоровыми концертами. 14 июня ансамбль «Узорика» исполнит концерт духовной музыки «Еже от века таинство». А 16 июня хор Festino представит одно из крупнейших хоровых произведений конца XX века — «Плач Иеремии» композитора-минималиста Владимира Мартынова.

В прямом эфире также можно будет увидеть оперу-вербатим «Три сестры», в которой выступят выпускники образовательной программы Дягилевского фестиваля. Завершит программу концерт этнической музыки с участием виртуозного мастера игры на классической арабской лютне Насира Шаммы и Карлоса Пиньяна.

Александр Анащенко, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

— Дягилевский фестиваль — одно из ключевых событий в мире классической музыки, которое мы с радостью поддерживаем на протяжении многих лет. Наша цель — не только быть партнёром, но и способствовать развитию этого уникального проекта. Совместно с Okko мы делаем фестиваль доступнее, позволяя зрителям по всей стране стать частью этого грандиозного события.

Подробное расписание трансляций:

«Дягилев. Короткие формы» (16+). В рамках основного мероприятия был организован мини-фестиваль, посвящённый современному танцу. Одним из ключевых событий этого фестиваля станет экспериментальный проект под названием «Дягилев. Короткие формы». В рамках этого проекта шесть хореографов — Нурбек Батулла, Владимир Варнава, Евгений Калачёв, Игорь Фирсов и Ксения Михеева — представят танцевальные миниатюры, вдохновлённые новой академической музыкой композиторов-резидентов Дома Радио, а также произведениями Теодора Курентзиса.

Трансляция: VK, RUTUBE фестиваля, интерактивное ТВ Дом.ру.

Время: 13 июня в 19:00 (мск).

фото предоставлено Дягилевским фондом

Концерт духовной музыки «Еже от века таинство» (12+). На фестивале впервые выступит вокальный коллектив «Узорика». Ансамбль исполнит произведения, которые появились до формирования классических певческих школ. В Перми коллектив представит программу духовной музыки России и Европы XV-XVII веков под названием «Еже от века таинство».

Трансляция: VK, RUTUBE фестиваля, онлайн-кинотеатр Okko (официальная страница Okko ВКонтакте), интерактивное ТВ Дом.ру.

Время: 14 июня в 15:00 (мск).

фото предоставлено Дягилевским фондом

Хоровой концерт «Плач Иеремии» (12+) представит петербургский камерный хор Festino. Коллектив исполнит одно из наиболее значимых хоровых произведений конца XX века, созданное минималистом Владимиром Мартыновым. Жанр сочинения, обозначенный как «книга, положенная на пение», точно передает его суть. Это не просто оратория, а музыкальная интерпретация всей книги «Плач Иеремии» из Ветхого Завета, впервые включенной в музыкальное произведение в полном объеме.

фото предоставлено Дягилевским фондом

Трансляция: VK, RUTUBE фестиваля, онлайн-кинотеатр Okko (официальная страница Okko ВКонтакте), интерактивное ТВ Дом.ру.

Время: 16 июня в 19:00 (мск).



Опера-вербатим «Три сестры» (12+). Выпускной проект студентов, обучавшихся по программе Дягилевского фестиваля, представляет собой оперу. Сюжет разворачивается на гипотетическом вокзале города N, который можно ассоциировать с Пермью. Три сестры оказались в ожидании поезда до Москвы, который, как они знают, никогда не прибудет. В течение спектакля зрители пройдут вместе с чеховскими персонажами через четыре дня из их прошлого, где каждый день соответствует одному из актов пьесы.

Трансляция:, VK, RUTUBE фестиваля, интерактивное ТВ Дом.ру

Время: 19 июня в 13:00 (мск).

Никита Чунтомов

Насир Шамма и Карлос Пиньяна, концерт этнической музыки (18+). Легендарный исполнитель на классической арабской лютне Насир Шамма вновь выступит на Дягилевском фестивале. В компании испанского гитариста фламенко Карлоса Пиньяна из Картахены он представит свои авторские произведения. Этот концерт станет мостом между традициями арабской музыки и испанским фольклором.

Трансляция: VK, RUTUBE фестиваля, онлайн-кинотеатр Okko (официальная страница Okko ВКонтакте), интерактивное ТВ Дом.ру.

Время: 20 июня в 21:00 (мск).

Дягилевский фестиваль 2026 года пройдет в Перми с 11 по 20 июня. В программе — масштабные события, посвященные современному танцу, и серия хоровых концертов с участием ведущих коллективов страны. Помимо этого, гостей ждут симфонические выступления, мультижанровые перформансы, этнические музыкальные номера и синтетические спектакли. Фестиваль будет проходить в пространстве новой художественной галереи, где также откроется фестивальный клуб. Образовательная часть программы объединит молодых певцов и преподавателей оркестровых инструментов. Молодежный экспериментальный проект «Горизонты Д» соберет несколько инициатив молодых режиссеров. А на «Острове» — междисциплинарной резиденции в Хохловке — впервые встретятся молодые художники различных направлений, чтобы работать со звуком и пространством.

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