Более половины автовладельцев в Прикамье не готовы к большим скидкам при продаже машины Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Онлайн-платформа «Дром» провела опрос среди жителей Пермского края и выяснила, как они поступят, если при продаже автомобиля за 1 млн руб. им позвонит покупатель с предложением снизить цену до 700 тыс. Большинство опрошенных (52%) не готовы уступать треть стоимости. Из них 16% твёрдо заявили, что не будут торговаться, а 36% сразу же прекратят разговор.

Некоторые респонденты (45%) выразили готовность обсудить размер скидки. 11% согласились уступить максимум 10% стоимости и продать автомобиль за 900 тыс. руб., а 34% готовы торговаться только при личной встрече.

Лишь 3% опрошенных заявили, что готовы снизить цену почти на треть и отдать машину за 700 тыс. руб.

В целом по стране большинство автолюбителей Воронежской (60%), Нижегородской (59%) и Московской (58%) областей тоже не готовы к значительным скидкам. Особенно категоричны водители Оренбургской области (35%), Татарстана (26%) и Санкт-Петербурга (24%) — они твёрдо предпочтут не торговаться.

Однако в некоторых регионах процент тех, кто готов к скидкам, выше, например в Хакасии (57%), Ростовской (54%) и Ярославской (54%) областях. 10% стоимости готовы уступить в Забайкалье (16%), на Сахалине (15%) и в Удмуртии (13%). Торговаться у капота предпочитают в Ярославской области (48%), Якутии, Ростовской области, Хакасии и Крыму — по 44% опрошенных.

Скидка до 700 тыс. руб. по звонку чаще всего рассматривается в Москве (6%), Самарской и Оренбургской областях — по 5%.

В комментариях участники опроса отметили, что стандартный торг обычно не превышает 10%, и уступать больше безрассудно. «Если согласишься по телефону за 700 тыс., то перекупщик у капота будет продолжать снижать цену до 500 тыс.», — поделился один из автолюбителей. С ним согласилось более 700 посетителей «Дрома». Однако если продавец сразу готов уступить 30%, стоит задуматься о целесообразности покупки.

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