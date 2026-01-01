Звёзды НХЛ и КХЛ приедут в Пермь поддержать «Амкар» в решающей игре Перед матчем они проведут автограф-сессию Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

Знаменитые хоккеисты приедут в Пермь поддержать футбольный клуб «Амкар» в решающей игре сезона.

В воскресенье, 14 июня, перед матчем с «Динамо-Владивосток» пройдут две автограф-сессии с участием Матвея Мичкова и Сергея Иванова. Оба спортсмена — уроженцы Пермского края. Матвей, которому 21 год, уже второй сезон играет в НХЛ за «Филадельфию», а Сергей выступает в КХЛ за петербургский СКА.

Сессия начнётся в 17:15, а двери стадиона «Звезда» откроются в 17:00.

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