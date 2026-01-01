Из пермского аэропорта задержаны вылеты в Ташкент, Санкт-Петербург и Самару Отложены прилёты четырёх рейсов Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Согласно онлайн-табло аэропорта Большое Савино, 12 июня задержаны вылеты и прилёты нескольких рейсов.

Так, вылет самолёта в Ташкент отложен почти на четыре часа, до 17:40. Рейс а/к «Россия» в Санкт-Петербург вылетит с опозданием на два часа, в 16:20. А самолёт в Самару отправится в рейс только в час ночи 13 июня, хотя по расписанию вылет намечался сегодня в 22:35.

На прилёт задержаны рейсы ЮВ 541 из Казани, FV 6583 из Санкт-Петербурга, A4 4017 из Махачкалы и RT 706 из Ташкента.

Напомним, в 9:50 аэропорт Перми закрывался по причине объявленных режимов «Беспилотная опасность» и «Ковёр». Отбой тревоги прозвучал около полудня.

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