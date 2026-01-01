В Пермском крае отменили режим беспилотной опасности Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС Перми

В Пермском крае отменён режим беспилотной опасности. Об этом в 12:05 проинформировали в министерстве территориальной безопасности региона.

Напомним, режим вводился 12 июня с 09:50. Росавиация также сообщила, что пермский аэропорт временно прекратил приём и отправку воздушных судов.

Сейчас в регионе также снят режим «Ковёр», и аэропорт Большое Савино вновь начал работу.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.