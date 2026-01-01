Работодатели в Прикамье активно повышают ставки для специалистов с прикладными навыками Лидерами по динамике стали слесари и маляры Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным «Авито Работы», весной 2026 года в Пермском крае значительно возросли зарплатные предложения для рабочих, производственных, технических и сервисных специалистов. Лидерами роста стали вакансии, где работодатели активно пересматривали условия, чтобы привлечь сотрудников с прикладными навыками и опытом.

На первом месте оказались вакансии для слесарей. Их средняя зарплата составляет 162,9 тыс. руб. в месяц, что на 57% больше, чем годом ранее. Слесари востребованы в производстве, ремонте и обслуживании оборудования, где критичны точность, техническая грамотность и быстрое решение практических задач.

Второе место заняли маляры. Их средняя зарплата — 145,3 тыс. руб. в месяц, что на 56% больше, чем в прошлом году. Маляры необходимы в строительстве и ремонте, так как от их работы зависит внешний вид помещений, фасадов и конструкций.

Третье место досталось операторам колл-центра. Их средняя зарплата составляет 67,3 тыс. руб. в месяц, а годовой рост — 55%. Эти специалисты помогают компаниям поддерживать связь с клиентами, обрабатывать их обращения и обеспечивать качественное обслуживание.

Четвертое место заняли бригадиры. Их средняя зарплата — 105,7 тыс. руб. в месяц, что на 55% больше, чем годом ранее. Бригадиры координируют команды, контролируют сроки и организуют задачи на производственных, строительных и операционных участках.

Замыкают топ-5 операторы станка. Их средняя зарплата составляет 160,6 тыс. руб. в месяц, а годовой ее рост — 48%. Эти специалисты работают с оборудованием и участвуют в производственных процессах, где важны внимание, аккуратность и соблюдение технологий.

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