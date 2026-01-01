Названы победители Кубка Пермского края по продуктовому программированию Хакатон прошёл в кампусе «Школа 21» Поделиться Твитнуть

фото «Морион Диджитал»

В Перми в кампусе «Школы 21» технопарка «Морион Диджитал» прошёл хакатон. В мероприятии приняли участие 103 специалиста, объединившиеся в 23 команды.

За 26 часов они создавали веб-приложение на платформе Ujin, предназначенной для информационных дисплеев в жилых комплексах. Цель заключалась в разработке инструмента для управляющих компаний, который бы информировал жителей о новостях, объявлениях и оповещениях.

Организаторами хакатона выступили «Школа 21» в сотрудничестве с партнёрами: «ЭР-Телеком Холдинг», компания «Юникорн» (ТМ Ujin) и Пермская краевая федерация спортивного программирования.

Первое место заняла команда ПГГПУ, второй стала команда IT World, третьей — команда НИУ ВШЭ.

Нормативы для получения спортивных разрядов выполнили пять команд, среди которых ИКНТ ПГНИУ и «Школа 21».

Партнёры мероприятия отметили, что хакатоны представляют собой отличную возможность для профессиональной оценки своих навыков. Свежий взгляд участников позволяет взглянуть на продуктовые задачи с новой стороны, что может привести к инновационным решениям, которые будут полезны для реализации проектов в сфере "умного дома".

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