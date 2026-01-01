За месяц объём экспонируемого жилья в Перми снизился на 7,9% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

К началу июня 2026 года площадь выставляемого на продажу жилья уменьшился в Перми по сравнению с началом мая на 7,9% и составила 532,7 тыс. кв. м. Об этом сообщает сервис цифровой аналитики для застройщиков «Объектив.РФ».

Отрицательная динамика зафиксирована во всех крупных городах, где работает сервис. Снижение по сравнению с маем 2026 составляло от 6,9 до 14,7%.

Рынок недвижимости продолжает сокращаться, что, по мнению экспертов, свидетельствует о постепенном исчезновении остатков и ограниченном выводе новых проектов на рынок. Наибольшее уменьшение предложения за месяц произошло в Хабаровске (-14,7%), Кирове (-11,2%) и Ростове-на-Дону (-10,9%).

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