Ипотечная задолженность на вторичном рынке Прикамья выросла на 9% Сравнивались показатели на 1 января и 1 мая 2026 года Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Объём проблемной ипотеки на рынке вторичного жилья в Пермском крае достиг к 1 мая 2,976 млрд руб. С начала 2026 года этот показатель вырос на 9%. Такие данные были обнародованы экспертами коллекторского агентства «Долговой Консультант».

Рост зафиксирован и в целом по РФ. На май 2026 года объём просроченной ипотечной задолженности на рынке готового жилья в России составил 209 млрд руб. За четыре месяца 2026 года эта сумма увеличилась на 10%.

«Просроченная ипотечная задолженность продолжает расти, что указывает на увеличение числа заёмщиков, испытывающих финансовые трудности, которые не могут быть решены в течение стандартного льготного периода банков (полгода), — отметил генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант» Денис Аксёнов. — Стагнация на рынке недвижимости также оказывает давление на просроченную ипотеку, так как сроки реализации залогового жилья значительно увеличились из-за низкого спроса. Третьей причиной роста просроченной задолженности является вера должников в рекламу о «избавлении от долгов» через банкротство».

Наиболее значительный прирост просроченной ипотеки на вторичном рынке в 2026 году был зафиксирован в Республике Тыва (в 5 раз), Республике Марий Эл (в 4 раза), Республике Крым (в 3,9 раза) и Мурманской области (в 3 раза).

Согласно исследованию «Долгового Консультанта», среди неплательщиков по ипотеке мужчины составляют 55%, женщины — 45%. Средний возраст мужчины-неплательщика — 43 года, женщины — 47 лет. Средний размер просроченного ипотечного кредита у женщин составляет 9,51 млн руб., у мужчин — 9,38 млн руб.

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