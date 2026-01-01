В Пермском крае электричка сошла с рельсов после оползня В результате происшествия никто не пострадал Поделиться Твитнуть

В Пермском крае днём 11 июня произошёл железнодорожный инцидент, причиной которого, по предварительным данным, стал оползень. Электропоезд №7190 совершил вынужденную остановку вблизи станции Чусовая.

Как сообщает портал perm.aif.ru, на опубликованных в социальных сетях кадрах с места событий видно большое скопление воды у состава, однако видимых повреждений на самом поезде камера не зафиксировала.

В Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте (ЦМСУТ) СК России подтвердили информацию о происшествии. По данным ведомства, пострадавших в результате схода нет. В настоящее время на месте работают специалисты, которые занимаются устранением последствий нештатной ситуации и восстановлением движения, а следователи устанавливают обстоятельства инцидента.

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