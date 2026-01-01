В Перми стартовала финальная стадия восстановления трамвайного движения в центре Дату запуска трамваев городские власти объявят позже Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Эдуарда Соснина

В четверг, 11 июня, на улицах Сибирской и Чернышевского началась обкатка новых рельсов. Для диагностики путей и выявления возможных дефектов на линию вышел специальный вагон-лаборатория «ВЛ-2». Об этом сообщил мэр Перми Эдуард Соснин в своём телеграм-канале.

По словам градоначальника, сейчас специалисты завершают работы по выправке пути и регулировке контактной сети. Параллельно с этим ведётся активное строительство новой остановки на пересечении улиц Чернышевского и Карла Модераха. Кроме того, на площади Трудовой доблести реконструируется центральный трамвайный узел: здесь монтируют современные стрелочные переводы, которые обеспечат более плавное и быстрое прохождение вагонов.

Фото: ТГ-канал Эдуарда Соснина

«После завершения всех испытаний и проверки мы примем окончательное решение о точной дате запуска полноценного трамвайного сообщения», — подчеркнул Эдуард Соснин.

Мэр также напомнил, что масштабная модернизация инфраструктуры проводится в рамках концессионного соглашения. Ранее в Пермь уже поступили 44 новых трамвая. Благодаря этому движение уже пущено по обновлённым путям на улицах Борчанинова, Дзержинского, Куйбышева и Мира. В дополнение к этому продолжается реконструкция тяговых подстанций для приведения всей трамвайной сети города к современным стандартам.

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