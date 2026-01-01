За последние пять лет в Прикамье с помощью ЭКО родилось более 2,3 тысячи детей Среди них были 57 пар двойняшек Поделиться Твитнуть

В Пермском крае подвели итоги работы по укреплению здоровья семей за последние годы. По данным, которые озвучил на заседании регионального правительства первый замминистра здравоохранения Прикамья Евгений Рожнёв, одним из значимых результатов стало рождение детей с помощью вспомогательных репродуктивных технологий ЭКО.

За прошедшие 5 лет благодаря этим методам в регионе появилось на свет более 2300 малышей, включая 57 пар двойняшек. Власти отмечают, что лечение бесплодия и проведение процедур доступны жителям края в 18 межрайонных кабинетах и Краевом центре репродуктивного здоровья.

Помимо этого, система здравоохранения региона охватывает профилактикой и диагностикой широкие слои населения. В частности, ежегодно обследование у специалистов проходят более 70 тыс. подростков.

С 2023 года совместную диагностику прошли свыше 2,5 тыс. молодых семей по специальному сертификату молодожёнов. Кроме того, практически все новорождённые проходят расширенный неонатальный скрининг, а более 95% детей охвачены вакцинацией, отметил Рожнёв.

Для поддержания здоровья взрослых и пожилых людей в Пермском крае работают 11 центров здоровья и два новых центра активного долголетия, где можно пройти комплексное обследование организма. Что касается инфраструктуры детского здравоохранения, то, по словам чиновника, за пять лет были открыты 8 новых детских поликлиник и 8 женских консультаций в малых городах и сёлах. Ежегодно около 470 тыс. детей и подростков проходят профосмотры, а реабилитацию получают порядка 20 тыс. маленьких пациентов.

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