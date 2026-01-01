Пермская пловчиха Кира Манохина завоевала бронзу на Чемпионате России Кира Манохина высокий результат в заплыве на 100 метров Поделиться Твитнуть

Фото: министерство физической культуры и спорта Пермского края

Спортсменка из Перми, Кира Манохина, пополнила свою коллекцию наград бронзовой медалью национального первенства. По информации министерства физической культуры и спорта Пермского края, успех был достигнут в заплыве на 100 метров вольным стилем.

В финальном заплыве пермячка показала выдающийся результат — 54,18 секунды. Этот показатель не только принёс ей место на пьедестале почёта, но и стал новым юношеским рекордом России. Примечательно, что накануне в полуфинале Кира уже установила личное достижение (54,28), которое сама же и превзошла в решающем старте.

Ранее, как сообщал «Новый компаньон», Манохина стала триумфатором первого этапа Кубка России по плаванию, показав тогда время 54,82 секунды на той же дистанции.

Тренировочный процесс перспективная спортсменка проходит в спортивном клубе «Олимпия-Пермь» под руководством наставника Андрея Орехова.

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