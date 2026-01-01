В праздничные дни изменится график работы офисов МФЦ и почтовых отделений Прикамья Жителей региона предупредили об изменениях Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Почты России

В связи с празднованием Дня России и Дня города, которые отмечаются в Перми 12 июня, в регионе изменится график работы отделений МФЦ и Почты России. Эти изменения затронут как приём граждан, так и доставку важных социальных выплат.

Филиалы МФЦ «Мои документы» в Прикамье будут закрыты с 12 по 14 июня включительно. Это означает, что жители не смогут получить услуги в эти праздничные дни. В предпраздничный день большинство отделений МФЦ будут работать по обычному графику. Однако для некоторых краевых отделений, работающих по пятидневке, рабочий день будет сокращен на один час. Крупные МФЦ Перми примут посетителей с 8:00 до 19:00.

С 15 июня все отделения возобновят работу в стандартном режиме.

Почтовые отделения также изменят свой график, чтобы обеспечить непрерывность почтовой связи. Так, 11 июня все отделения закончат работу на один час раньше обычного. Следующий день, 12 июня, станет выходным для всех почтовых отделений Пермского края, а 13 июня офисы Почты России возобновят обслуживание клиентов в обычном режиме.

Несмотря на изменения в графике работы офисов, доставка пенсий и социальных пособий будет осуществляться в обычном режиме. Почтальоны доставят выплаты строго по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда России. Кроме того, онлайн-сервисы Почты России остаются доступными для пользователей 24/7, независимо от расписания физических отделений, пояснили в пресс-службе компании.

Для уточнения актуального графика работы МФЦ жители могут обращаться по телефону горячей линии: 8-800-23-43-275. Информацию о работе почтовых отделений можно найти на официальном сайте или в мобильном приложении Почты России.

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