Власти Прикамья планируют взять в лизинг речное судно за 618,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Региональный центр закупок объявил конкурс на оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) пассажирского речного судна. Максимальная сумма договора составит 618,5 млн руб., срок аренды — 300 месяцев. Об этом сообщает «Рифей».

Судно должно иметь длину до 40 м и ширину до 12 м, вместимость — до 200 пассажиров, скорость на спокойной воде — не менее 10 км/ч. Автономность плавания должна составлять не менее восьми часов, что обусловлено продолжительностью маршрута — около 6,5 часа.

Ранее власти региона сообщали о планах приобрести шесть прогулочных судов в лизинг. К 2028 году водный флот региона должен увеличиться до 11 судов.

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