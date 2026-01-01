Водное такси в Перми заработает со следующей недели Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено пресс-службой правительства и губернатора Пермского края

Со следующей недели из Перми до Усть-Качки можно будет добраться с помощью водного такси. Об этом сообщил министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков. Водный маршрут будет обслуживать скоростной катер Looker 390T, судно рассчитано на 18 пассажиров.

Такси будет ходить дважды в день. Утром из Перми через Краснокамск в Усть-Качку, во второй половине дня — в обратном направлении.

Кроме того, по словам главы ведомства, в завершающей стадии восстановления в Санкт- Петербурге сейчас находится пермское судно «Восход».

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