Проект пермского акватеррариума прошёл госэкспертизу Строительство начнётся летом Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

Проектная документация для строительства акватеррариума в Пермском зоопарке получила положительное заключение государственной экспертизы, сообщили в минстрое региона.

Новый центр станет уникальным для Прикамья сооружением и будет оснащён современным оборудованием для содержания пресмыкающихся, позвоночных животных и рыб.

Ключевыми элементами станут два выставочных блока: террариумная и аквариальная экспозиции, где будут поддерживаться оптимальные температурные и влажностные параметры микроклимата, а также обеспечена циркуляцию воздуха.

В террариумах будет установлено оборудование для фильтрации и регулировки температуры и влажности. Для некоторых видов предусмотрены специальные температурные циклы с повышением температуры днём и снижением ночью. Освещение также будет адаптировано с использованием осветительных приборов с различным спектральным составом.

Террариумы будут оформлены так, чтобы имитировать природную среду обитания животных.

Министерство строительства Пермского края

В аквариальной части будут размещены аквариумы для рыб, включая крупнейший пресноводный аквариум объемом 10 200 литров, который будет располагаться в центральном фойе и служить входом в аквариальную экспозицию.

Кроме экспозиционной части, в здании предусмотрены мастерские, кормокухня, виварий, инсектарий и гидрохимическая лаборатория.

Строительство начнётся этим летом.

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