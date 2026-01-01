Фонду капитального ремонта Пермского края через суд хотят вернуть 170 млн рублей Поделиться Твитнуть

фото: freepik

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Прокуратура Пермского края подала в суд иск на 170 млн руб. в интересах регионального Фонда капитального ремонта.

В надзорном органе установили, что подрядчик предоставил поддельные документы, чтобы попасть в реестр организаций, допущенных к участию в электронных аукционах на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

На основании этих фактов в Арбитражный суд Пермского края был подан иск с требованием признать недействительными договоры с подрядчиком и взыскать с него свыше 170 млн руб.

В пресс-службе краевой прокуратуры не стали уточнять название подрядной организации.

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