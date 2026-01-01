Число плательщиков по АУСН в Пермском крае превысило 8 тысяч Налоговый режим внедрён в регионе с начала 2026 года Поделиться Твитнуть

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Число плательщиков по автоматизированной упрощенной системе налогообложения (АУСН) в Пермском крае превысило 8 тыс. Среди них — 4,6 тыс. юридических лиц и около 3,5 тыс. индивидуальных предпринимателей. Об этом со ссылкой на Управление Федеральной налоговой службы (УФНС) по краю сообщает портал v-kurse.ru.

Напомним, АУСН была внедрена в Пермском крае с 1 января 2026 года по решению краевого парламента. В России этот налоговый режим действует в экспериментальном режиме с 2022 года и продлится до конца 2027-го.

АУСН доступна для юридических лиц и предпринимателей с годовым доходом не более 60 млн руб. и штатом сотрудников не более пяти человек. Ставки по этому режиму выше, чем по стандартной упрощенной системе, но он освобождает от уплаты страховых взносов и упрощает ведение отчётности.

Отметим, что количество плательщиков по АУСН в регионе значительно увеличилось. С конца января 2026 года их число выросло на 2,8 тыс. В УФНС подчеркнули, что большинство компаний и предпринимателей, перешедших на новый налоговый режим, заняты в розничной торговле.

Ежемесячный налог по АУСН уплачивается регулярно. По данным УФНС, 817 компаний и предпринимателей имеют задолженность по этому налогу на общую сумму свыше 48 млн руб.

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