В Перми усиливают меры безопасности Это связано с праздничными мероприятиями, посвящёнными Дню города Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во время празднования Дня города в Перми будут приняты усиленные меры безопасности. На всех площадках будут дежурить сотрудники полиции, частных охранных предприятий и народные дружинники, сообщили в мэрии.

11 июня в 23:00 в сквере им. В.Н. Татищева начнётся празднование Дня города. Для обеспечения безопасности в сквере будут организованы три входа, оснащённые металлодетекторами. Вокруг площадки установят металлические ограждения. Безопасность будут обеспечивать полицейские, сотрудники частных охранных компаний и народные дружинники. Также на месте будет дежурить бригада скорой помощи.

Утром 12 июня на территории 66-го квартала городской эспланады начнётся церемония закладки плит на Аллее Доблести и Славы. В этом районе установят пять входов с металлодетекторами. Безопасность будут обеспечивать сотрудники частных охранных предприятий и полиции. Также будет дежурить бригада скорой помощи.

Концертная программа в 68-м квартале городской эспланады начнётся в то же время. На входе также установят пять металлодетекторов. Безопасность будут обеспечивать полиция, частные охранные предприятия и народные дружинники. Рядом будет дежурить бригада скорой помощи.

Праздник на набережной Камы начнётся в 12:00. Для зрителей будут организованы три входа. Безопасность будут обеспечивать сотрудники частных охранных предприятий. Также будет дежурить бригада скорой помощи.

С 23:30 до 23:37 на левом берегу Камы пройдёт высотный фейерверк. Во время мероприятия будут приняты меры пожарной и охранной безопасности силами частных охранных предприятий. На время фейерверка движение по Коммунальному мосту будет временно перекрыто. После завершения салюта для обеспечения безопасности зрителей будут организованы два выхода с набережной: лестница на Соборную площадь и подземный переход на ул. Попова.

Экипажи МКУ «Пермская городская служба спасения» будут дежурить на городской эспланаде с 11:00 до конца мероприятий и на набережной Камы с 14:00 до завершения фейерверка.

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