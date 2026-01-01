Стенд Пермского края начал работать на форуме-фестивале «Путешествуй!» Туристическое событие проходит до 14 июня Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Масштабный туристический форум-фестиваль «Путешествуй!» проходит на ВДНХ в Москве с 10 по 14 июня. В рамках события проходит деловая программа, в тематической зоне «Путешествуй по России!» свои стенды представляют регионы страны, в том числе Пермский край.

Заместитель председателя правительства — министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Беланович, ознакомившийся с работой стенда, отметил, что в регионе развиваются самые разные виды туризма, турпоток ежегодно растёт, и в этом году Прикамье готовится принять 1,6 млн гостей.

Стенд Пермского края состоит из трёх тематических блоков. Один из них посвящён культурно-познавательному туризму и представляет собой номер гостиницы «Центральная» времён эвакуации в Пермь театра им. Кирова. Эта экспозиция посвящена 100-летию пермского балета. В интерактивном гримёрном зеркале артисты балета рассказывают историю Пермского театра оперы и балета им. Чайковского, через театральные маски на стене можно посмотреть фрагменты пермских постановок. Также на стенде представлена информация о событиях Дягилевского фестиваля.

Промышленный блок посвящён Году пермской промышленности и оформлен в индустриальной стилистике. О предприятиях Прикамья рассказывает робот Promobot V.4; счётно-сортировальную машину, которая используется в отделениях Банка России, представляет Пермская печатная фабрика Гознака. Сувенирный киоск с работами победителей и призёров регионального конкурса «Пермский сувенир» представлен в формате «заводской раздевалки».

Природе Прикамья посвящён блок активного и экологического туризма. Здесь припаркован микроавтобус УАЗ-452, внутри которого с помощью технологии «медленного телевидения» гости могут познакомиться с видами известных природных достопримечательностей Пермского края.

Впервые на форуме сразу на 16 стендах регионов-участников, в том числе и Пермского края, представлен федеральный историко-культурный туристический проект «Императорский маршрут». Стенды объединяет квест по «Императорскому маршруту», позволяющий получить на память сувенир.

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