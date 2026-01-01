Факультет прикладной математики и механики Пермского политеха возглавил Илларион Никулин Он сменил на этом посту Петра Максимова Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ПНИПУ

Исполняющим обязанности декана факультета прикладной математики и механики Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) назначен Илларион Никулин, профессор кафедры «Общая физика», доктор технических наук. Об этом сообщила пресс-служба университета.

В ПНИПУ пояснили, что Илларион Никулин, имеющий образование в области физики, начал свою карьеру в ПНИПУ в 2002 году, когда поступил в аспирантуру и занял должность ассистента кафедры «Общая физика». В 2008 году он защитил кандидатскую диссертацию по техническим наукам, а в 2009-м стал доцентом. В 2023 году Никулин успешно защитил докторскую диссертацию на тему «Математическое моделирование поведения металлических расплавов в электромагнитных полях и очистки их поверхности от неметаллических включений», после чего был назначен профессором кафедры.

На сегодняшний день Илларион Никулин является автором 91 научной публикации и 13 патентов. Он также исполняет грант «Цифровые технологии освоения недр», который реализуется в рамках федеральной программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». В рамках этого проекта он вместе с коллегами разрабатывает цифровые двойники скважин, оснащенных волоконно-оптическими датчиками.

Ранее факультет возглавлял Петр Максимов, который занимал должность декана с 2022 года. Максимов, кандидат технических наук, начал свою научно-педагогическую деятельность в ПНИПУ в 2003 году, после окончания вуза с отличием по специальности «Динамика и прочность машин». В 2010 году он защитил кандидатскую диссертацию и стал доцентом кафедры «Вычислительная математика и механика».

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