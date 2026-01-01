Пермяки нарастили число дальних автомобильных поездок на 71% Поделиться Твитнуть

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В 2025 году число дальних автомобильных поездок (более 100 км) из Перми увеличилось на 71% по сравнению с 2024 годом. Это один из самых высоких показателей среди городов-миллионников в РФ. Больше выросло только количество дальних автомаршрутов из Москвы (+94%), а в среднем по России рост составил 52%. Эту информацию предоставили аналитики геосервиса 2ГИС и сервиса бронирования отелей «Отелло».

Чаще всего жители Перми выбирали поездки в Екатеринбург, Ижевск и Казань. Среднее расстояние поездок составило 559 км, что на 2% меньше, чем летом 2024 года.

Согласно информации от 2ГИС, в 2025 году жители крупнейших городов России в среднем планировали автопутешествия на расстояние 536 км. Наиболее дальними путешественниками оказались жители Омска, планировавшие поездки в среднем на 808 км от своего города. В то же время челябинцы предпочитали самые короткие маршруты (339 км).

Согласно опросу, 54% россиян отправляются в автомобильные путешествия два-три раза в год. Основные статьи расходов в таких поездках включают бензин (80% опрошенных), питание (70%) и проживание (67%).

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