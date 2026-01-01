Дмитрий Махонин возглавил список кандидатов от «Единой России» на выборах в Заксобрание Прикамья В первую тройку вошли Сергей Яшкин и Ирина Ермакова Поделиться Твитнуть

Дмитрий Махонин

Константин Долгановский

Региональный политсовет партии «Единая Россия» утвердил список кандидатов в депутаты Законодательного собрания Пермского края. Как сообщает пресс-служба реготделения партии, список возглавил губернатор Дмитрий Махонин.

В соответствии с результатами партийного предварительного голосования, второе место в списке занимает Герой России и заместитель председателя заксобрания Сергей Яшкин, а третье — руководитель комитета семей воинов Отечества в Пермском крае и председатель ПРОО «НАСМНОГО» Ирина Ермакова.

В ходе съезда единороссы также утвердили итоговый список кандидатов в депутаты Пермской городской думы по единому округу. В него включили единственного кандидата, которым стал Дмитрий Махонин.

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