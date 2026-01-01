Профзаболеваемость в Пермском крае снизилась в 2,3 раза Поделиться Твитнуть

В 2025 году в Прикамье было зарегистрировано 28 случаев профессиональных заболеваний, включая один случай острой профпатологии. Показатель профзаболеваемости на 10 тыс. работников в Пермском крае за период снизился в 2,3 раза по сравнению с предыдущим годом. Об этом рассказали в Управлении Роспотребнадзора Пермского края.

Структура профзаболеваний претерпела значительные изменения: заболевания опорно-двигательного аппарата вышли на первое место (46,4%), профессиональная тугоухость и вибрационная болезнь заняли второе и третье места (28,6 и 14,3% соответственно). Два случая заболеваний от воздействия биологического фактора были зафиксированы впервые.

Наибольший уровень профзаболеваемости отмечен на предприятиях горнодобывающей отрасли — 4,77 случая на 10 тыс. работников.

Среди мужчин лидируют по количеству новых заболеваний профессии бурильщика шпуров и машиниста скреперной лебедки, у женщин — дояр/оператор машинного доения.

За период в регионе была проведена 41 проверка соблюдения санитарных норм на промышленных предприятиях, что в 3,2 раза больше, чем в 2024 году (19 проверок). В результате количество составленных протоколов увеличилось с 62 до 199.

Средний размер административного штрафа за нарушения в области охраны труда вырос с 7 тыс. руб. в 2024 году до 7,3 тыс. руб. в 2025-м.

С 2021 по 2025 год значительно улучшилось состояние рабочих мест на промышленных предприятиях по показателям микроклимата, вибрации и освещённости. Доля таких мест сократилась в 4,5 раза по микроклимату, в 2,7 раза по вибрации и в 1,5 раза по освещённости. Однако проблема шума остаётся актуальной: в 2025 году 22,1% рабочих мест не соответствовали санитарным нормам по этому показателю, что выше общероссийского уровня (2024 год — 17,34%).

В Пермском крае насчитывается около 6 тыс. промышленных объектов, на которых трудятся 724,58 тыс. человек.

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