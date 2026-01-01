В Перми временно закрыли ещё одну точку продажи шаурмы Кафе «Ереван Шаурма» работала на улице КИМ Поделиться Твитнуть

фото: ГУФССП России по Пермскому краю

Судебные приставы приостановили работу шаурмичной в Мотовилихинском районе Перми из-за серьезных нарушений санитарных норм, сообщили в ГУФССП России по региону.

Во время проверки кафе «Ереван Шаурма», расположенного в Перми по ул. КИМ, 69, проверяющими органами были выявлены многочисленные нарушения. В частности, отсутствовало цеховое деление, не соблюдалась последовательность технологических процессов, количество моечного и бактерицидного оборудования было недостаточно, не велась регистрация температурного режима хранения продуктов, повара работали в личной одежде, без медицинских книжек.

Эти нарушения создавали угрозу жизни и здоровью людей, поэтому суд признал индивидуального предпринимателя виновным в административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ. В качестве наказания кафе «Ереван Шаурма» было закрыто на 30 суток.

Исполнительный документ поступил в отдел судебных приставов по Мотовилихинскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Сотрудники органов принудительного исполнения опечатали входные двери кафе сразу после возбуждения исполнительного производства. Предпринимателю напомнили об ответственности за неисполнение требований судебного пристава. На протяжении всего срока запрета будут проводиться проверки сохранности пломб.

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