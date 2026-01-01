Прокуратура через суд вернула свободный доступ к берегу Камы в Перми Собственник незаконно приватизировал земельный участок береговой полосы Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Природоохранная прокуратура Пермского края добилась в суде признания недействительным права частной собственности на часть береговой полосы. Исковые требования, направленные на защиту прав граждан на свободный доступ к воде, удовлетворил Мотовилихинский районный суд.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края, поводом для проверки послужила информация о том, что земельный участок по ул. Ленской был незаконно приватизирован. В ходе судебного разбирательства надзорное ведомство доказало, что собственник сформировал свой участок с захватом земель водного фонда и береговой полосы Воткинского водохранилища.

Это было признано грубым нарушением законодательства, поскольку Земельный кодекс РФ прямо запрещает приватизацию таких территорий. Суд согласился с доводами прокурора и постановил признать отсутствующим право частной собственности на спорную территорию площадью 3560 кв. м. По решению суда эта земля подлежит исключению из состава частного участка и возвращению в госсобственность для обеспечения публичного доступа.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

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