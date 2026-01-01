От укусов клещей в Пермском крае пострадали уже более 9,5 тысячи человек Более полутора тысяч из них — дети Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

С начала сезона в Пермском крае зарегистрировано 9547 случаев обращения граждан в медицинские учреждения по поводу укусов клещей, из них 1539 случаев среди детей. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Укусы клещей зафиксированы на всей территории края. Наибольшее число обращений зафиксировано в Пермском районе (1304 случая), Перми (1054) и Добрянском районе (616).

На 23-й неделе нападения клещей происходили в 43% случаев при посещении леса, в 36% — при посещении частных садов, в 19% — на придомовых территориях, в 2% — на других территориях.

В результате лабораторных исследований клещей, снятых с пострадавших, было выявлено, что 43,4% из них инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом, 3,1% — моноцитарным эрлихиозом человека, 1,1% — гранулоцитарным анаплазмозом человека и 0,7% — клещевым вирусным энцефалитом.

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