День города в Перми будет тёплым, но дождливым Синоптики рассказали о погоде в регионе в выходные дни Поделиться Твитнуть

фото: freepik

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Предстоящие длинные выходные в Пермском крае будут тёплыми, но с большим количеством осадков, сообщили в ГИС-центре ПГНИУ. Дневная температура воздуха повысится с +18…+23° 12 июня до +20…+25° 14 июня.

В Перми это будет выглядеть как повышение с +20…+22° до +22…+24°, а на северо-западе края температура может достигнуть +27°. Ночи также станут теплее: до +11…+16° на территории края и до +15° в Перми. Однако в ночное и утреннее время не исключены туманы.

Дожди и грозы ожидаются каждый день, за исключением крайних северо-западных районов.

В Перми наибольшее количество осадков прогнозируется 12 июня. 13 и 14 июня дожди будут более локальными и, как правило, будут идти во второй половине дня.

Синоптики напомнили, что в последние годы на День города наблюдались значительные погодные аномалии. В 2022 году погода была очень холодной и пасмурной, с дневным максимумом температуры всего +8,4°С, что сделало этот день самым холодным за всё лето. В 2023 году был установлен суточный рекорд холода (+0,8°С) и зафиксированы заморозки на почве. Это тоже был самый холодный день лета. В 2024 году, наоборот, был установлен суточный рекорд жары (+32,7°С), что сделало этот день одним из трёх самых жарких за лето.

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