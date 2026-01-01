IT-компания в Перми нарастила долг по зарплате до полумиллиона рублей Бывшая сотрудница обратилась в суд после длительной невыплаты денег Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Судебные приставы Пермского края завершили работу по взысканию задолженности по зарплате с одной из местных IT-компаний. Взыскание было инициировано по обращению бывшей сотрудницы, которой работодатель долгое время не выплачивал положенные деньги. Это вынудило её уволиться и отстаивать свои права в суде, сообщили в пресс-службе ГУФССП по Пермскому краю.

После того как суд обязал компанию погасить долг, исполнительный документ поступил в отдел судебных приставов по Свердловскому району. Согласно документу, ответчику надлежало выплатить женщине не только основную сумму долга по зарплате, но и компенсацию за задержку, а также возместить моральный вред и расходы на оплату услуг представителя. Общая сумма требований превысила 500 тыс. руб.

Первоначально руководство организации было официально предупреждено о возможном применении штрафных санкций и уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за злостное неисполнение решения суда. Поскольку в установленный законом срок деньги выплачены не были, судебный пристав-исполнитель принял дополнительные меры: на счета компании был наложен арест, а также вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 60 тыс. руб.

В итоге компания выплатила бывшей сотруднице всю сумму задолженности.

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