Производитель сельхозтехники из Прикамья получил знак качества «Сделано в России» Предприятие развивает экспорт с 2015 года Поделиться Твитнуть

Фото: Краснокамский ремонтно-механический завод

Краснокамский ремонтно-механический завод (КРМЗ) прошёл добровольную сертификацию Российского экспортного центра (РЭЦ). На сайте РЭЦ сообщается, что предприятию в категории «Надёжность» присвоен национальный знак качества «Сделано в России».

Завод был основан в 1973 году — тогда это были ремонтные мастерские для мелиоративной техники. Сейчас это высокотехнологичное производство, выпускающее складское логистическое оборудование, универсальные фронтальные погрузчики и кормозаготовительную технику. На предприятии внедрена технология «сенаж в линию», благодаря которой скошенная трава упаковывается в плёнку в течение суток, что позволяет сохранять её питательные свойства.

По словам директора КРМЗ Дмитрия Теплова, технология актуальная для стран, для которых характерна засуха.

«Технология позволяет сохранить энергию трав в самой полезной фазе, предотвращая их пересыхание под солнцем. Это передовое российское решение, способное обеспечить продовольственную безопасность в разных климатических зонах», — объяснил он.

В пресс-службе краевого правительства отмечают, что экспортное направление завод развивает с 2015 года. Основным внешним рынком является Казахстан, планируется расширение географии поставок сельскохозяйственной техники из Прикамья. При поддержке РЭЦ прорабатываются варианты выхода на рынки Киргизии, Узбекистана, Нигерии и Бразилии.

В компании отмечают, что прохождение сертификации и получение знака качества — важный этап развития. Это подтверждает статус надёжного поставщика и станет для зарубежных аграриев гарантом долговечности оборудования и высокого уровня сервиса.

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