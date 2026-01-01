Волонтёры подарили поездку в Москву пермячке с инвалидностью Анастасия с детства страдает церебральным параличом Поделиться Твитнуть

Фото: фонд "Дедморозим"

Пермский благотворительный фонд «Дедморозим» исполнил желание 37-летней Анастасии, которая с детства живёт с детским церебральным параличом. Женщина, которая общается с помощью звуков и жестов, давно мечтала побывать в столице.

Как рассказали в благотворительной организации, Анастасия провела около 30 лет в закрытых учреждениях, хотя не имела статуса сироты. Там её не обучали грамоте, и самостоятельная жизнь казалась невозможной. Ситуация изменилась после того, как она попала в проект Службы будущего: ей помогли получить образование, оформить необходимые документы и переехать в собственную оборудованную квартиру.

В преддверии Нового года сотрудники фонда спросили у подопечной о её мечтах. Она выразила желание увидеть Москву. Письмо с её просьбой было опубликовано на сайте акции «Новогодняя затея», после чего нашлись люди, готовые помочь с организацией поездки.

Фото: фонд "Дедморозим"

В результате Анастасия провела в Москве четыре дня. В программу путешествия вошли прогулки по Красной площади, ГУМу и парку «Зарядье», посещение Московского зоопарка и храма Христа Спасителя, где она поставила свечку. Отдельным впечатлением для неё стала поездка на теплоходе с выходом на верхнюю палубу и путешествие в московском метро. Поездка в столицу началась для девушки с путешествия на поезде, что также было её давним желанием. По словам сопровождающей сотрудницы фонда Веры Молоствовой, особенно сильное впечатление на Анастасию произвели фонтаны на ВДНХ и в Александровском саду.

Проект, благодаря которому подопечная «Дедморозим» получила поддержку, называется «Сопровождаемое развитие: путь к самостоятельности» и реализуется с использованием гранта Президента РФ, предоставленного Фондом президентских грантов.

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