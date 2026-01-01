Из Пермского края в Беларусь отправили 156 тонн сухой молочной сыворотки Поделиться Твитнуть

фото: Россельхознадзор

С начала года из Пермского края в Республику Беларусь было отправлено 156 тонн сухой молочной сыворотки. В 2025 году подобных поставок в Беларусь не осуществлялось. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Только 5 июня сотрудники ведомства проконтролировали отправку 19,5 тонн сухой молочной сыворотки в соседнюю республику.

Транспортное средство соответствовало всем необходимым ветеринарно-санитарным нормам для перевозки этого типа продукции. А сама отгруженная партия сухой деминерализованной молочной сыворотки соответствовала требованиям ветеринарно-санитарного контроля Евразийского экономического союза.

Качество продукта подтвердили лабораторные исследования в ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных».

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