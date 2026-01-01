Доля отказов по потребкредитам в Прикамье уменьшилась до 71,3% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В мае в Пермском крае банки отказали в выдаче потребительских кредитов по 71,3% заявок. Это на 3,3 процентных пункта меньше, чем в прошлом году. В мае 2022 года доля отказов составляла 74,6%. Такую информацию предоставило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Наибольшая доля отказов была зафиксирована в Новосибирской (75,1%), Оренбургской (74,5%) и Кемеровской (74,2%) области. Самые низкие показатели наблюдаются в Белгородской (65,3%), Воронежской (66,9%) и Нижегородской (67,4%) области.

«В последние месяцы доля отказов по заявкам на потребкредиты постепенно сокращается, хотя всё еще остается на довольно высоком уровне — более 70%, — отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. — Снижение ключевой ставки ЦБ и ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики стимулируют некоторое оживление кредитной активности. Однако в условиях серьезных ограничений по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой банки сохраняют низкий аппетит к риску».

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