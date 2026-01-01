Политики возглавили пермский рейтинг профессий с неоправданно высокими зарплатами Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сервис по поиску работы и подбору персонала SuperJob опросил жителей Прикамья и составил рейтинг самых переоценённых на их взгляд профессий.

Так, 16% пермяков считают, что самые неоправданно высокие зарплаты получают депутаты и политики. На второй строчке рейтинга — директора и руководители (12%). Доходы программистов назвали завышенными 11% опрошенных. Столько же голосов набрали государственные служащие.

Среди прочих профессий участники опроса упомянули менеджеров (8%), футболистов (7%), риелторов (5%), курьеров (4%), блогеров и артистов (по 3%). Лишь 1% опрошенных назвал переоцененными доходы банковских работников, еще столько же — юристов.

Еще 10% указали другие профессии: аудиторов, водителей, косметологов, маркетологов, стоматологов, репетиторов, продавцов, экономистов и пр. 7% горожан уверены, что любой труд должен хорошо оплачиваться. Каждый пятый участник опроса затруднился с ответом.

Выяснилось, что мужчины и женщины по-разному смотрят на то, чьи зарплаты завышены неоправданно. Представители сильного пола чаще называют чиновников и руководителей, а женщины — футболистов и блогеров.

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