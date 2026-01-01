Руководителю Следкома Прикамья присвоили звание генерал-майора юстиции
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Президент Российской Федерации подписал указ о присвоении высшего специального звания генерал-майора юстиции руководителю Следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю Денису Головкину.
Торжественная церемония награждения прошла на торжественном мероприятии, посвящённом Дню России в здании Следственного комитета. Мероприятие провёл Александр Бастрыкин.
Председатель Следственного комитета поздравил Дениса Головкина с присвоением звания и пожелал дальнейших успехов в службе.
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