Руководителю Следкома Прикамья присвоили звание генерал-майора юстиции

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Бастрыкин Головкин

  Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Президент Российской Федерации подписал указ о присвоении высшего специального звания генерал-майора юстиции руководителю Следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю Денису Головкину.

Торжественная церемония награждения прошла на торжественном мероприятии, посвящённом Дню России в здании Следственного комитета. Мероприятие провёл Александр Бастрыкин.

Председатель Следственного комитета поздравил Дениса Головкина с присвоением звания и пожелал дальнейших успехов в службе.

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