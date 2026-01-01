В Прикамье на 70% выросли объёмы строительства многоквартирных домов Специалисты связывают это с ростом числа выданных ипотечных кредитов Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

За первые четыре месяца 2026 года в Пермском крае объем строительства многоквартирных домов увеличился на 70% по сравнению с тем же периодом прошлого года, достигнув почти 430 тыс. кв. м, сообщили в Пермском отделении Банка России.

При этом с января по апрель в эксплуатацию было введено 173 тыс. кв. м жилья, что на 21% меньше, чем в прошлом году. Главной причиной этого является относительно небольшой объём проектов, начатых в 2023-2024 годах, и досрочный ввод домов в эксплуатацию в 2025 году, считают в Банке.

Увеличение объемов строительства связано с ростом числа выданных ипотечных кредитов. За первые четыре месяца текущего года жители Перми получили ипотечные займы на общую сумму 26 млрд руб., что на 64% больше по сравнению с прошлым годом.

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