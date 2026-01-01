Эксперт дал рекомендации по повышению финансовой культуры Поделиться Твитнуть

фото: DilokaStudio

freepik.com

В интервью РИА Новости первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов выделил два ключевых правила, которые помогают эффективнее управлять личным капиталом и избегать рисков.

Первое касается работы с информацией. Банкир советует доверять только первоисточникам — сведениям, публикуемым кредитными организациями и государственными ведомствами. Он отметил, что большинство людей волнует тема мошенничества, аналитические материалы о новых схемах злоумышленников регулярно публикуются в мобильных приложениях финансовых институтов.

Что касается контента для частных инвесторов, в приложении для работы с инвестициями публикуются квартальные обзоры стратегий, макроэкономическая аналитика и торговые идеи. Пьянов подчеркнул, что эти материалы готовятся командой квалифицированных специалистов, а не любителями, что особенно важно на фоне обилия непроверенных советов на рынке. Финансовые институты, по его словам, вкладывают значительные ресурсы в создание качественного образовательного контента.

Второе правило — найти наставника, ментора, способного, по словам банкира, провести по самым сложным финансовым лабиринтам. Сочетания грамотного ментора и официальной коммуникации от банка, полагает он, вполне достаточно для формирования устойчивых денежных привычек. При этом, по словам эксперта, эта сфера постоянно расширяется, появляются новые вводные, и обучение никогда не заканчивается.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.