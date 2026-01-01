Пермское городское управление гражданской защиты возглавил Руслан Фаткуллин Прежний руководитель Владимир Гнидак перешёл на работу в краевое управление противопожарной службы Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Как стало известно «Новому компаньону», в МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты» сменился руководитель. Владимир Гнидак, возглавлявший муниципальное учреждение, покинул занимаемую должность в связи с переходом на работу в ГКУПК «Управление государственной противопожарной службы Пермского края». В администрации Перми эту информацию изданию подтвердили.

Должность начальника МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты» занял Руслан Фаткуллин, бывший замруководителя учреждения.

В МКУ Руслан Фаридзянович пришёл из Главного управления МЧС России по Пермскому краю, где работал начальником отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций.

Напомним, на МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты» возложены функции органа местного самоуправления в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения безопасности людей на водных объектах.

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